Salzbergen. Die Bürgerstiftung Salzbergen unterstützt finanziell das Projekt "Kinderstadt 2019". Diese und weitere Förderentscheide haben jetzt der Stiftungsrat und der Vorstand der Stiftung getroffen.

Laut einer Pressemitteilung der Bürgerstiftung Salzbergen wird das im April nächsten Jahres stattfindende Projekt „Kinderstadt 2019“ für Kinder der Klassen drei bis sechs unter Federführung der örtlichen Sozialarbeiterinnen angeboten. Die Kinderstadt bietet den Kindern viele Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten und die eigenen Ideen kreativ umzusetzen. Kinder können anhand von praktischen Übungen handwerkliche, organisatorische und systemische Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen und dadurch ihre eigene Wunschstadt erbauen. "Die nicht unerheblichen Kosten für das Projekt bezuschusst die Bürgerstiftung mit einem Betrag von 500 Euro", heißt es in der Mitteilung weiter.



Weitere Projekte

Darüber hinaus unterstützt die Bürgerstiftung die DKMS mit einer zweckgebundenen Spende für eine Registrierungsaktion der Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Auch der Förderantrag des Kolping-Bildungshauses Salzbergen über 500 Euro für die Anschaffung einer Pit-Pat-Anlage wurde positiv beschieden. Seitens des Bildungshauses wurde für den Außenbereich eine Pit-Pat-Anlage (Tischminigolf) angeschafft. Die Anlage kann neben den Gästen des Hauses auch von der Bevölkerung mit einem familienfreundlich gestalteten Kostenbeitrag genutzt werden.

Austausch mit der Bürgerstiftung Havixbeck

Über einen gelungenen informativen Austausch mit der Bürgerstiftung Havixbeck berichtete Wolfgang Amberge. Im Rahmen der Begegnung wurde die neu errichtete und von der Bürgerstiftung geförderte Schusterwerkstatt des Heimatvereins besichtigt. Anschließend erfolgte eine Planwagenfahrt durch den Ort mit Erläuterungen zur derzeit stattfindenden Ortskernsanierung durch Bürgermeister Andreas Kaiser. Den Abschluss bildete ein geselliges Beisammensein mit Grillen am Heimathaus.

Benefiz-Doppelkopfturnier

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr soll am 16. November 2018 im Gemeindezentrum wieder eine Benefiz-Doppelkopfturnier stattfinden. Der Reinerlös wird für die Arbeit der Bürgerstiftung verwendet und soll in soziale Projekte einfließen.

Beteiligung auch beim Lichterfest

Am traditionellen Lichterfest am 1. Adventswochenende beteiligt sich die Bürgerstiftung wieder mit einem Luftballonwettbewerb und dem Ausschank von Glühwein. Auch diese Einnahmen fließen in vollem Umfange wieder in die Arbeit der Stiftung ein

Gütesiegel soll verlängert werden

Bereits zweimal wurde die Bürgerstiftung Salzbergen mit dem Gütesiegel des Bundesverbandes ausgezeichnet. Da die Auszeichnung bis 2018 befristet ist, wurden erneut Antragsunterlagen für die Verlängerung bei der Initiative Bürgerstiftungen in Berlin eingereicht.