Die Feuerwehr hat am Montagmorgen ein brennendes Auto an der A 30 gelöscht. Foto: Michael Gründel

Salzbergen. Wegen eines Autobrands an der Autobahn 30 bei Salzbergen hat die Polizei die Fahrbahn in Richtung Hannover am Montagmorgen kurzzeitig gesperrt. Es gab keine Verletzten.