pm Salzbergen . Die Freiherr-von-Twickel-Straße in Höhe der Zufahrt zum Lidl-Parkplatz muss ab dem 6. August 2018 für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Dort finden Arbeiten zur Regenwasserkanalsanierung statt. Dies teilt die Gemeinde Salzbergen mit.

Zunächst müsse in der Straße ein neuer Schacht gemauert und von da aus die neue Leitung bis in die Einmündung der Lidl-Zufahrt gelegt werden. In dieser Zeit sei die Durchfahrt durch die Freiherr-von-Twickel-Straße für Fahrzeuge nicht möglich; Fußgänger könnten aber passieren. Wenn dieser Bauabschnitt fertiggestellt ist, soll die Freiherr-von-Twickel-Straße auch für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden, heißt es weiter.

Zufahrt bis Baustelle frei

Wenn dann anschließend das Kanal-Teilstück in der Lidl-Zufahrt erneuert werde, müsse diese vollständig gesperrt werden. Die Zufahrt zu dem Parkplatz sei dann weiterhin nur noch über die Schüttorfer Straße und über die Poststraße möglich. Die Abfahrt erfolgt laut Gemeinde ausschließlich über die Schüttorfer Straße. Radfahrer und Fußgänger könnten aber auch dort den Bereich passieren.

Für Anlieger der Freiherr-von-Twickel-Straße bleibe die Zufahrt bis zur Baustelle frei.