Salzbergen. König Rolf Saalfeld regiert die Bürgerschützen in Salzbergen. Darauf weist der Schützenverein in einer Mitteilung hin.

Traditionell feierten die Bürgerschützen von Salzbergen ihr Schützenfest am 2. Sonntag im Juli. Der Sonntag stand ganz im Sinne der Familie und es war ein sehr gut besuchtes Fest mit vielen Attraktionen. Höhepunkt bildete das Königsschießen am Montag-Vormittag, das nach einem Gottesdienst und einer Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal durchgeführt wurde. Hier konnte sich Rolf Saalfeld nach 266 Schuss durchsetzen. Zu seiner Königin erkor er seine Frau Elke Saalfeld.

