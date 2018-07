Spielhalle in Salzbergen überfallen – Sieben Verletzte MEC öffnen

Ein bislang unbekannter Mann hat in Salzbergen in der Nacht zu Sonntag gegen 02.35 Uhr eine Spielhalle an der Straße „Holsterfeld“ überfallen. Symbolfoto: Michael Gründel

Salzbergen. Ein bislang unbekannter Mann hat in Salzbergen in der Nacht zu Sonntag gegen 02.35 Uhr eine Spielhalle an der Straße „Holsterfeld“ überfallen. Sieben Personen wurden verletzt.