Einbruch in Kosmetiksalon in Salzbergen MEC öffnen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in einen Kosmetiksalon an der Poststraße in Salzbergen eingebrochen. Symbolfoto: dpa

Salzbergen. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in einen Kosmetiksalon an der Poststraße in Salzbergen eingebrochen.