Salzbergen. Der Heimatverein Salzbergen verfügt über eine neue Attraktion: In einem eigens dafür gebauten Fachwerkhaus neben dem Heimathaus ist am 4. Mai 2018 ein Schustermuseum eröffnet worden.

„Das Ambiente rund um das Heimathaus und dem benachbarten Kolpingbildungshaus, eingerahmt von mächtigen Eichen – was gibt es in Salzbergen Schöneres?“, wies der Vorsitzende Hermann Schipper auf die enge Verzahnung der beiden Einrichtungen an der Kolpingstraße hin. Immerhin sei der Gesellenvater Adolph Kolping einmal Schustergeselle gewesen.

Schuhmacher oder Schuster?

Schuhmacher oder Schuster? Die beiden Begriffe sind nach Darstellung von Schipper klar definiert. Der Schuhmacher stellt Schuhe her und der Schuster repariert sie. In Salzbergen habe es einmal sieben Schusterwerkstätten gegeben. Leider sei das traditionsreiche Handwerk heute kaum noch bekannt.

Ungenutzt

„Wir haben uns bemüht, das Schusterhandwerk in Salzbergen umfassend zu dokumentieren“, erläuterte Schipper. Dieses sei insbesondere beim Schuhhaus Reckers gelungen, zumal der langjährige Mitarbeiter Heinrich Kaiser die ehemalige Ausstattung aufbewahrt hatte. Er habe die Sammlung dem Heimatverein mit der Maßgabe überlassen, sie auf Dauer in einem Museum zu präsentieren.

„Interessante Prunkstücke“

Nach einer Ankündigung in der Zeitung, ein Schustermuseum einrichten zu wollen, habe man von Nachfahren früherer Schustereien aus Salzbergen und aus anderen Orten Material bekommen, so der Vorsitzende. Darunter seien auch interessante Prunkstücke gewesen, beispielsweise eine Vorrichtung zum Anfertigen von Stiefeln. Diese Technik konnte individuell so eingestellt werden, dass sie für jeden Auftraggeber passte.

Ehrenamt

Ein Willkommen galt den Sponsoren, die sich an der Finanzierung des Museums beteiligt hatten, ebenso wie den Vereinsmitgliedern für die Eigenleistungen. Am Ende habe die Finanzierung gepasst: „Wir haben eine Punktlandung hinbekommen“, so Schipper. Bürgermeister Andreas Kaiser würdigte das ehrenamtliche Engagement. Nur so habe das Projekt Schustermuseum umgesetzt werden können.

Kupferschatulle

Hinter dem Grundstein wurde eine Kupferschatulle eingemauert, in die eine Lingener Tagespost vom Tage, eine Urkunde sowie einige aktuelle Geldmünzen deponiert wurden. Den kirchlichen Segen erhielt die neue Schusterwerkstatt durch die Geistlichen der drei Kirchengemeinden, Michael Langkamp, Marcus Droste und Joachim Korporal.

Musik

Für Musik sorgte das Ensemble „Fünf x Blech bitte“. In die Rolle eines Bänkelsängers schlüpfte Franz Reckers, der das alteingesessene Schuhfachgeschäft der Familie Reckers im Jahr 2010 geschlossen hatte. Reckers beschäftigte sich nach der Melodie eines Reinhard-Mey-Songs mit den Hintergründen, die letztlich zum Aus führten. Kritisch wurde dabei der Internethandel bewertet. Das habe zur Folge, dass immer mehr Einzelhändler kein Auskommen mehr hätten und ihre Fachgeschäfte schließen müssten. Dieses führe in der Konsequenz zur Verödung der Dörfer. Vor diesem Hintergrund rief Franz Reckers die Verbraucher zum Umdenken auf: „Kaufen Sie vor Ort!“