Salzbergen. Derzeit finden keine Schwimmstunden oder Trainingseinheiten im Hallenbad Salzbergen statt. Es ist wegen einer außerplanmäßigen Reparatur voraussichtlich bis zum 14. Mai 2018 geschlossen.

„Der Wärmetauscher stammt aus dem Jahr 1990“, erzählt Dirk Vogt, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Salzbergen. Vergangene Woche sei im Keller des Hallenbades ein Leck aufgefallen. Jedoch blieb es nicht dabei: Der Wärmetauscher habe einen Defekt und musste demontiert werden. Deshalb wurde die Schwimmhalle vorübergehend geschlossen.

Absinkende Temperatur

Der Wärmetauscher ist dafür zuständig, um das Wasser auf einer konstanten Temperatur zu halten. Anstatt rund 30 Grad betrug die Temperatur im Salzbergener Hallenbad am Donnerstag jedoch nur noch zwischen 23 und 24 Grad. An jedem weiteren Tag erwartet Vogt eine Absenkung der Wassertemperatur. „Keiner möchte in einem so kalten Hallenbad schwimmen“, merkt Vogt an.

„Das Problem ist: Die Firma, die das Hallenbad damals mit dem Wärmetauscher ausgestattet hat, gibt es nicht mehr“, erläutert der Geschäftsführer. Deshalb dauere das Vorhaben einige Tage länger, als es ihm selbst lieb ist. Denn einige Gruppen sind von der Schließung betroffen: Die benachbarten Schüler der Grund- und Oberschule erhalten keinen Schwimmunterricht, und auch ein Tauchclub, die Volkshochschule sowie die DLRG Salzbergen sind betroffen.

Neuer Wärmetauscher gefunden

Vogt, Fachleute und insbesondere der Schwimmmeister des Hallenbades, Thomas Poll, setzten alle Hebel in Bewegung, um eine Lösung zu finden. Schon während des Gespräches mit unserer Redaktion klingelte Vogts Telefon: Ein neuer Wärmetauscher war gefunden worden. Circa 3500 Euro Materialkosten zuzüglich der Arbeitsstunden solle das neue Gerät kosten. Wäre kein passendes Modell gefunden worden, wären die Anpassungskosten, zum Beispiel für neue Rohre, wesentlich höher ausgefallen.

Vogt rechnet damit, dass der neue Wärmetauscher am 9. Mai eingebaut werden kann. Dann muss das Wasser noch gereinigt, der neue Wärmetausscher erprobt und das Wasser aufgeheizt werden. Am 14. Mai kann das Schwimmbad voraussichtlich wieder öffnen, meint Vogt.

Sanierungen im Sommer

Zudem soll es im Hallenbad bald weitere Veränderungen geben. Im Sommer soll es renoviert werden: Die Außenanlagen sollen neu gestaltet, die Duschen umgebaut und neue Möbel angeschafft werden. Ein größeres Vorhaben sei zudem der Austausch der alten Heizungsanlage, welche nicht nur die Schwimmhalle, sondern auch die Schulen, den Kindergarten sowie die Turnhalle betreffe.