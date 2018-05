Salzbergen. Alte Handwerkstechniken zu erhalten ist für den Heimatverein Salzbergen eine wichtige Aufgabe. In direkter Nachbarschaft zum örtlichen Kolpingbildungshaus wird vom 4. bis 6. Mai 2018 in einem neu errichteten Fachwerkhaus ein Museum zum Schusterhandwerk eröffnet.

Interessierte Bürger sind am Sonntag, 6. Mai, von 14 bis 18 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Die offizielle Einweihung des Museums findet mit geladenen Gästen bereits am Freitag zuvor statt. Für die Besucher wird am Tag der offenen Tür im benachbarten Heimathaus eine Kaffeetafel angeboten. Für die Kinder stehen eine Hüpfburg und ein Schminkstand bereit. Zudem lädt der Heimatverein neben dem Besuch der neuen Schusterwerkstatt auch in die Ausstellungsscheune mit dem Waschmaschinen-, Geologie- und Archäologiemuseum ein. Alle Eintritte sind frei. Die Verantwortlichen des Heimatvereins würden sich allerdings über eine kleine Spende freuen.

Neues Fachwerkhaus

Der Heimatverein Salzbergen hatte zuvor nach einjähriger Bauzeit ein neues Fachwerkhaus auf dem Gelände an der Kolpingstraße 1 erbaut. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 57.100 Euro konnten nach Darstellung des Vorsitzenden Hermann Schipper dank vieler Eigenleistungen der Vereinsmitglieder noch unterboten werden: „Die tatsächlichen Kosten liegen bei 55.000 Euro.“

Nach vielen Recherchen kann nunmehr das Schuhmacherwesen in Salzbergen mit vielen Exponaten aus den Werkstätten der Salzbergener Schuster und darüber hinaus präsentiert werden. Umfassend dokumentiert worden ist die Geschichte der Schuhmacher in Salzbergen ab dem Jahr 1800. Bekannt sind die Schusterbetriebe von Familie Albers, Bernhard Beckmann, Heinrich Feldmann, Franz Bruns, Bernhard Wessels, Heinrich Peter und Franz Schmit. Detailliert ist dabei die Geschichte des Schuhgeschäftes und der Schusterwerkstatt Franz Reckers dargestellt worden, die bis 2010 bestand.

Viel Eigenleistung

Zwei Gründe haben den Heimatverein Salzbergen nach Aussage des Vorsitzenden veranlasst, das Museum zu errichten: „Die alte Schusterwerkstatt Reckers aus dem Ortskern war zuletzt im Besitz von Heinrich Kaiser, einem langjährigen ehemaligen Mitarbeiter im Haus Reckers. Kaiser hatte dem Heimatverein die Einrichtung übereignet.“ Allerdings mit der Maßgabe, die Werkstatt der Öffentlichkeit auf Dauer als Museum zu präsentieren. „Eine Schusterwerkstatt passt zu Gesamtanlage mit dem benachbarten Kolpingbildungshaus, da der Gesellenvater Adolf Kolping vorher selber Schustergeselle war“, weist Hermann Schipper auf einen interessanten Aspekt hin.