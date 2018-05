Salzbergen/Hannover. Zwei Monate lang hat Bastian Gassner aus Salzbergen den CDU-Landtagsabgeordneten Christian Fühner bei seiner Arbeit im Landtag, aber auch im Wahlkreis begleitet.

Das geht aus einer Mitteilung des Landtagsabgeordneten hervor. Zwischen Februar und April spielte sich in Hannover Einiges ab: Die ersten 100 Tage der neuen Landesregierung waren vergangen und es wurde im Plenum Bilanz gezogen. In diesem Zuge durfte auch der CDU-Abgeordnete Fühner seine erste Rede im Hohen Haus halten und sprach zum viel diskutierten Nachtragshaushalt.

Politische Dauerbrenner

Daneben nahm das Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts und die damit einhergehende Debatte einen großen politischen Stellenwert ein. Aber auch politische Dauerbrenner wie Waffenexporte und Innere Sicherheit fanden ihren Einzug in die Beratungen des Landtags. In diesem Politik-Diskurs fand sich laut Mitteilung Bastian Gassner zurecht: „Normalerweise liest man von solchen Themen nur in der Zeitung. Die Debatten und das Hin und Her hautnah mitzuerleben, ist etwas ganz anderes.“

„Nie Kaffee gekocht“

Aber Gassner war nicht nur in Hannover mit dabei. Auch im Wahlkreis unterstützte der Student Fühner. Er bereitete Termine vor, begleitete den Abgeordneten, arbeitete die Termine nach und verfasste anschließend eigene Pressemitteilungen. „Durch das Praktikum habe ich viele neue Eindrücke gewonnen. An jedem Tag gab es neue politische Themen und neue Aufgaben. Nicht ein Tag war langweilig. Kaffee kochen musste ich dabei nie.“, erzählt der 23-jährige.

Praktikanten wilkommen

Fühner freut sich sehr über interessierte Praktikanten: „In einer Zeit von Fake News und zunehmender Politikverdrossenheit ist es wichtig, dass Politik nah am Menschen bleibt. Durch ein Praktikum im Landtag können sich junge Leute, wie Bastian, selbst ein Bild von der Arbeit eines Abgeordneten machen.“ Er freue sich deshalb immer über Bewerbungen, so Fühner, die an sein Wahlkreisbüro in Lingen geschickt werden können.