Auf dem Ehrenmal unweit des Wohnhauses von Anni Reiners wird den Gefallenen der beiden Weltkriege aus Brual gedacht. Auch die Namen ihrer beiden Brüder Hermann und Gerhard sind dort zu lesen. Foto: Christian Belling up-down up-down Ein letztes Mal den Bruder sehen Zugfahrt im September 1944 bleibt für Emsländerin Anni Reiners unvergessen Von Christian Belling | 19.01.2023, 06:06 Uhr

Anni Reiners aus Brual ist gerade zwölf Jahre alt, als der 2. Weltkrieg in seiner Endphase auch im Emsland tobt. Sie verliert ihre beiden Brüder - und schreibt in ihren Erinnerungen über ein emotionales Treffen sowie Tiefflieger im Anflug und stellt einen Bezug zum aktuellen Krieg in der Ukraine her.