In Nachbarschaft zur St.-Nikolaus-Kirche sind in Rhede zwei Häuser abgerissen worden. FOTO: Hermann Hinrichs Freier Blick auf Kirche Zwei Häuser im Ortskern von Rhede abgerissen: Das ist dort geplant Von Christian Belling | 14.05.2022, 13:52 Uhr

An prägnanter Stelle in unmittelbarer Nachbarschaft zur St.-Nikolaus-Kirche sind in Rhede zwei Häuser abgerissen worden. Wir berichten, was hier entstehen soll.