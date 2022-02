Harte Droge: Bei einmaligen Kokainkonsum ist der Führerschein weg FOTO: Marius Becker/dpa In Unterhose versteckt Zoll stellt in Rhede geschmuggeltes Kokain und 1000 Euro sicher Von Kristina Müller | 18.02.2022, 14:50 Uhr

Rund 80 Gramm Kokain und 1000 Euro in kleinen Scheinen haben Zollbeamte am Grenzübergang in Rhede bei zwei Einreisenden sichergestellt.