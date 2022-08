Die Auszubildende Lea Schwarte aus Hüven kann ihr Wissen aus dem Studium der Konservierungs- und Restaurierungswissenschaften auch in der Tischlerei anwenden. FOTO: Britta Kothe up-down up-down Nach Studium zu Tischlerei in Rhede Warum Restauratorin Lea Schwarte aus Hüven noch eine Lehre macht Von Britta Kothe | 23.08.2022, 17:16 Uhr

Den Bachelor als Restauratorin in der Tasche, steht Lea Schwarte aus Hüven nun an der Werkbank der Tischlerei Stevens in Rhede. Warum macht sie nach ihrem Studium noch eine handwerkliche Ausbildung?