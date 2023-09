Schon vom Kreisel neben dem Rheder Ems-Altarm ist am Montagmorgen das Wiehern der Pferde zu hören gewesen. Während sich die Autos der Besucher entlang von Emsstraße und Burgstraße aufreihten, strömten nach leicht verregneten frühen Morgenstunden erneut hunderte Schaulustige zum Vieh- und Pferdemarkt in Rhede.

Der nach Angaben der Veranstalter inzwischen größte Pferdemarkt Norddeutschlands bildet den Abschluss der viertägigen Veranstaltungsreihe rund um den Rheder Markt. Seit Freitag hatten die Markttage verschiedenste Punkte auf dem Programm, die von einem mittelalterlichen Lager am Freitag über Drachenbootrennen und Stand-up-Paddling am Samstag bis hin zum Flohmarkt und dem „Emsland-Speed-Rodeo-Cup“ am Sonntag reichten.

Auch für die kleinsten Besucher hat der Viehmarkt viel zu bieten. Foto: Max Brägelmann

Von der Burgstraße, die auch am Sonntag vom Kreisel bis zur Kirche mit Buden und Fahrgeschäften ausgestattet war, kamen am Montagmorgen durchgehend Schaulustige auf die große Freifläche hinter der Gaststätte „Zum Pegel“.

Zwei Pferde teilen sich ihr Heu auf dem Viehmarkt im Rheder Ortskern. Foto: Max Brägelmann

Zwischen Pavillons und Heuballen standen seit 7 Uhr mehrere hundert Tiere mit ihren Pflegern und Züchtern bereit. Dabei reichte die Auswahl angefangen beim Kleintierhandel mit Hühnern über Schafe, Ziegen, Rinder, Ponys und ausgewachsene Rösser bis hin zu einer kleinen Zahl an Lamas.

Zwischen Tier und Theke herrschte eine ausgelassene Stimmung unter den Besuchern. Foto: Max Brägelmann

Nach der offiziellen Eröffnung des Viehmarktes um 8 Uhr stand an diesem Markttag noch die Preisvergabe bei der Verlosung des örtlichen Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe an. Und mit der Verkündung um kurz nach 11 Uhr „Das erste Schwein geht an die Nummer 1711“, war dann der letzte offizielle Programmpunkt so gut wie abgeschlossen.