Die neue Brücke wird weiter südlich als die alte über die Ems führen. Archivfoto: Britta Kothe up-down up-down Neue Brücke parallel zur alten L52 zwischen Aschendorf und Rhede: Das ist der Plan für die Emsbrücke Von Britta Kothe | 13.05.2023, 13:17 Uhr

Eine neue Emsbrücke soll in Zukunft angeschlossen an die Flutmuldenbrücke die Rheder Straße (L52) bei Rhede führen. Derzeit ist die alte, parallel verlaufende Strecke noch in Betrieb. Wir zeigen, wie die neue Emsbrücke aussehen soll und erläutern, wie sie über den Fluss manövriert wird.