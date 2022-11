Es ist gut zu erkennen, dass die neue L52 höher als die bisherige Strecke (im Hintergrund) verlaufen wird. Foto: Britta Kothe up-down up-down Zwei Wochen pro Streckenabschnitt So geht es auf der riesigen Brücken-Baustelle bei Rhede voran Von Britta Kothe | 21.11.2022, 18:26 Uhr

An der Emsbrücken-Baustelle in Rhede werden regelmäßig neue Abschnitte fertiggestellt und zeigen den Fortschritt der Arbeiten. Die L 52 wird dort in südliche Richtung verlegt. So sieht die Baustelle aktuell aus.