Polizei und Löschfahrzeuge sind vor Ort. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Keine Verletzten Schuppen in Rhede fängt Feuer: Löscharbeiten dauern an Von Thomas Pertz | 09.06.2023, 18:02 Uhr

Aus ungeklärter Ursache ist an der Neurehder Straße in Rhede ein Schuppen in Brand geraten.