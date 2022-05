Wilma und Rudolf Abels haben mit der Schafbank einen Ort zum Verschnaufen für Radfahrer auf der Emsland-Route. FOTO: Anna Niere An der Emsland-Radroute Rudolf Abels entwirft eine „Schafbank“ für Radfahrer in Rhede Von Anna Niere | 23.05.2022, 10:08 Uhr

Am „Schafdrift“ in Rhede steht eine besondere Bank - in der Form eines Schafes. Sie soll zum Verweilen entlang der Emsland-Route mit dem Fahrrad einladen. Metallbauer Rudolf Abels, der die Bank entwickelt hat, erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist.