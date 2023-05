Auf der Spitze des linken Kirchturms konnte der restaurierte Wetterhahn wieder auf seinen alten Platz gesteckt werden. Foto: Jürgen Eden up-down up-down Nach Sturm im November Goldener Wetterhahn wieder auf Spitze der St. Nikolauskirche in Rhede Von Max Brägelmann | 15.05.2023, 15:18 Uhr

Nachdem ein Sturm den Wetterhahn von der Spitze des Kirchturms gefegt hatte, ist der neu vergoldete Hahn wieder auf die St. Nikolauskirche in Rhede gehoben worden. Ein Kraneinsatz in 45 Meter Höhe war am Montag erforderlich.