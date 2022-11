Die letzten Bauarbeiten und Vorbereitungen müssen bis zur Eröffnung der „Posten-Börse“ in Rhede am kommenden Montag noch abgeschlossen werden. Foto: Britta Kothe up-down up-down „Posten-Börse“ öffnet am Montag Das bietet der neue Sonderpostenmarkt am Timphauk in Rhede Von Britta Kothe | 18.11.2022, 15:05 Uhr

In Rhede öffnet nach etwa sechs Monaten Bauzeit ein neuer Sonderpostenmarkt am Timphauk. Damit ist das erste von drei auf dem Areal geplanten Gebäuden fertiggestellt. Wir haben einen ersten Blick in die neue „Posten-Börse“ geworfen.