Über den Maibaum vor dem St. Nikolausstift in Rhede freut sich Franziska Bartelds (vorn) gemeinsam mit Marita Frerichs. FOTO: Gerd Schade So läuft es im St. Nikolausstift Rhede Corona-Regeln in der Pflege: Der Unterschied zwischen draußen und drinnen Von Gerd Schade | 07.05.2022, 06:44 Uhr

Überall sind die Corona-Regeln vielfach gelockert. Überall? Nein, in Einrichtungen wie dem Senioren- und Pflegeheim St. Nikolausstift in Rhede gehen die Uhren weiter anders. Und das aus gutem Grund. Aber was bedeutet das für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter nach inzwischen mehr als zwei Jahren Pandemie?