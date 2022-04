Im Sommer 2023 soll der neue Autohof im Gewerbegebiet an der A31 in Rhede fertig sein. Die Tankstelle soll neben herkömmlichen Kraftstoff auch E-Ladestationen und Wasserstoff vorhalten. FOTO: Christian Belling Firma Wittrock fragt Interesse ab Neuer Autohof in Rhede soll Wasserstofftankstelle bekommen Von Christian Belling | 21.04.2022, 12:42 Uhr

Wasserstoff gilt als Treibstoff der Zukunft. Doch ein Tankstellennetz dafür gibt es noch nicht. In Rhede soll sich das ändern. Die Firmengruppe Wittrock aus Brual will den neuen Autohof an der A31 mit einer Wasserstofftankstelle ausstatten.