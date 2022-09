An der bundesweiten Aktion „Deutschland singt und klingt“ nehmen Anke Schlömer (links) und Sabine Läken gemeinsam mit dem Kolpingchor Rhede teil. Foto: Insa Pölking up-down up-down „Deutschland singt und klingt“ Bundesweite Aktion: Kolpingchor Rhede singt für Freiheit, Einheit und Hoffnung Von Insa Pölking | 28.09.2022, 18:36 Uhr

Am Tag der Deutschen Einheit singt der Kolpingchor Rhede mit zahlreichen Chören bundesweit für Freiheit, Einheit und Hoffnung. Erwachsene und Kinder sind eingeladen am Montag, 3. Oktober, an der Aktion „Deutschland singt und klingt“ in Rhede teilzunehmen.