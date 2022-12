Beim Brettspiel hilft Dackelhündin „Betty“ den Kindern beim Würfeln. Erzieherin und Hundehalterin Stephanie Krallmann hat dabei alles im Blick. Foto: Christian Belling up-down up-down Tiergestützte Pädagogik Wie Kita-Kinder in Rhede von Hund „Betty“ profitieren - und andersherum Von Christian Belling | 20.12.2022, 17:46 Uhr

In der Kita Westeresch in Rhede freuen sich Kinder und Erzieher über tierischen Zuwachs. Dackelhündin „Betty“ ist neu im Team - und bringt sich so ein.