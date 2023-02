Als „sehr bedrückend“ schildert Hans Musswessels seine Erfahrungen in der Katastrophenregion in der Türkei. Foto: LandsAid up-down up-down Vom Ausmaß erschüttert Emsländer Hans Musswessels leistet Hilfe im Erdbebengebiet Von Gerd Schade | 20.02.2023, 13:03 Uhr

Hans Musswessels ist ein erfahrener medizinischer Nothelfer. Der gebürtiger Rheder hat schon viel Elend auf Erden gesehen – nicht aber in dem Ausmaß wie in der Erdbebenregion in der Türkei.