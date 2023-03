In dritter Generation führen die Brüder Tobias (links) und Sebastian Gottschald das Unternehmen. Die Halle für den Fahrradhandel ist noch im Bau. Im Hintergrund ist die zum Betrieb gehörende Tankstelle zu sehen. Foto: Christian Belling up-down up-down E-Bike, Trekking, Rennrad, Cross „Giant Store Emsland“: Rhede bekommt ein Fahrradgeschäft Von Christian Belling | 14.03.2023, 11:50 Uhr | Update vor 35 Min.

Wie der Opa so die Enkel: Schon der Großvater Meinhard Gottschald verdiente vor mehr als 85 Jahren in Rhede mit Fahrrädern sein Geld. Ein Geschäftsfeld, in das die Enkel Tobias und Sebastian jetzt mit einer Marke wieder einsteigen.