Antwort vom Landkreis zu Petition Gerd Mersmann lässt bei Problem-Kreisverkehr in Rhede nicht locker Von Kristina Müller | 07.03.2022, 15:29 Uhr

Mit einer Petition hofften Gerd und Ulrike Mersmann die aus ihrer Sicht verwirrende und gefährliche Verkehrssituation am Kreisverkehr zur L52 in Rhede zu verändern. Der Landkreis sieht jedoch keinen Handlungsbedarf. Locker lässt das Ehepaar in der Sache aber nicht.