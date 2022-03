Finanziell blickt der Gemeinderat Rhede optimistisch auf das kommende Jahr. FOTO: Dirk Hellmers Gewerbeflächen und Baugebiete 8,1 Millionen Euro: Hier investiert Rhede in Bauprojekte Von Anna Niere | 15.03.2022, 12:12 Uhr

Der Rheder Haushaltsplan für 2022 ist abgesegnet: Von den 8,1 Millionen Euro fließt der größte Teil in den Ausbau von Baugebieten in Rhede. Im Ortsteil Brual stehen zwei Großprojekte an.