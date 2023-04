Hier sieht man das Ende des letzten Brückenabschnitts mit Blick nach Aschendorf. Foto: Britta Kothe up-down up-down Arbeiten im Zeitplan Brücken-Baustelle in Rhede: Jetzt wird auch direkt an der Ems gearbeitet Von Britta Kothe | 03.04.2023, 17:35 Uhr

Stetig ist die neue Flutmuldenbrücke bei Rhede in Richtung Aschendorf in die Länge gewachsen. Auch direkt an der Ems tut sich etwas auf der Baustelle.