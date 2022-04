In Sicherheit: Sechs Frauen und sechs Kinder aus der Ukraine sind wohlbehalten in Rhede angekommen. FOTO: Iris Kroehnert Ukrainerinnen in Rhede angekommen Flucht ins Emsland: Erst durch prorussisches Gebiet, dann Angst vor Organhandel Von Iris Kroehnert | 11.04.2022, 15:14 Uhr

Es sind sechs Frauen mit ihren sechs Kindern, die aus einem pro-russischen Gebiet in der Region Donbass in der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet sind. Ihre Ängste und Sorgen auf der Fahrt ins Ungewisse waren groß. So ist es ihnen ergangen.