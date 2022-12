Die Feuerwehr ist am Samstag nach Rhede gerufen worden. Symbolfoto: dpa/David Inderlied up-down up-down Ölheizung in Brand geraten Schreck an Heiligabend: Feuerwehr rückt nach Rhede aus Von Tobias Böckermann | 24.12.2022, 11:10 Uhr

Glimpflich ausgegangen ist an Heiligabend ein Feueralarm in einem Einfamilienhaus in Rhede.