Auch wenn die Stühle noch draußen stehen und ein Schild „open“ im Schaufenster hängt – die Bäckerei an der Bahnhofstraße in Ihrhove ist kurzfristig geschlossen worden. Die Familienbäckerei Musswessels mit Sitz in Rhede sucht jetzt nach einer Lösung.

Foto: Ammermann up-down up-down