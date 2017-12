Invest zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro Dino-Cars in Brual will mit neuer Halle erweitern

Brual. Der Pedalkarts-Produzent Dino-Cars aus dem Rheder Ortsteil Brual plant den Neubau einer Montage- und Lagerhalle. Der Gemeinderat Rhede hat dafür die ersten nötigen Beschlüsse auf den Weg gebracht.

Die Halle soll zwischen 1500 und 2000 Quadratmeter groß werden, sagt Matthias Evers, Geschäftsführer von Dino-Cars im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir brauchen einen neuen Montagebereich, um mehr Kapazitäten zu produzieren.“ Der jetzige Bereich sei zu klein. Geplant ist, die bestehende Halle zu erweitern – in der Breite und der Länge. Derzeit müssten die Angestellten von einer Halle zur anderen laufen. „Da ist man immer dem Wetter ausgesetzt“, sagt Evers. Außerdem sollen die Wege kürzer werden. Die Erweiterung ist vor allem Ausdruck einer zunehmenden Auftragslage: „Wir haben dieses Jahr schon ein zweistelliges Umsatzplus“. So sei es auch schon in den vergangenen vier bis fünf Jahren gewesen. 15.000 Kettcars baut die Brualer Firma jährlich zusammen. Sie vertreibt ihre Produkte an Händler in der ganzen Welt – mittlerweile bis nach Australien und Chile. Auch nach Neuseeland bestehen inzwischen Kontakte, so der Firmenchef weiter. Der Vertrieb laufe zumeist über das Internet. So liefere Dino-Cars etwa Ware zu einem Händler nach Nürnberg, bei dem beispielsweise ein Endverbraucher aus Weener online bestellt. So nimmt das Produkt den Weg durch die quer durch die Republik, obwohl die Pedalkarts auch direkt in Brual erhältlich sind.

Insgesamt 60 Mitarbeiter auch außerhalb von Brual

Bekannt werde das Unternehmen durch die Messen, auf denen es jährlich vertreten sei. Darunter die Spielwarenmesse in Nürnberg, die größte Spielemesse der Welt, und die Agritechnika – die weltweit größte Landtechnik-Messe. Dino-Cars gibt es im Design beispielsweise des Traktoren-Herstellers Fendt oder im Frühjahr 2017 auch der Maschinenfabrik Krone.

Für Dino-Cars arbeiten insgesamt rund 60 Menschen inklusive derer, die in den Zuliefererbetrieben tätig sind. Am Standort Brual sind es 16. Mit dem Bau der neuen Halle werden, so Evers, vier bis sechs weitere Arbeitsplätze entstehen. Der Zeitplan für die Erweiterung steht allerdings noch nicht. „Zwei Jahre wird es wohl noch dauern“, sagt der Geschäftsführer mit Blick auf das Genehmigungsverfahren. „Nicht einmal die Gemeinde kann mir einen Zeitpunkt nennen.“ SPD-Ratsherr Joachim Hübner erkundigte sich in der jüngsten Ratssitzung nach dem Nutzen der Betriebserweiterung für die Kommune. „Wir sehen den Mehrwert, dass der Betrieb sich entwickeln kann und Arbeitsplätze gesichert sind“, sagte Kämmerer Hermann-Josef Gerdes. „Wir haben dabei nicht so sehr auf die Gewerbesteuer geschielt.“

Im Gemeinderat sind indes die ersten Beschlüsse zur Flächennutzungsplanänderung, zur Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung einstimmig gefasst worden. Vorab habe es eine Bürgerversammlung in Brual zur Bauvorhaben gegeben, hieß es in der jüngsten Ratssitzung. Dort habe es viele Fragen, aber keine Gegenstimmen gegeben.