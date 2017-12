Konturen der St.-Anna-Kapelle Borsumer weihen neue Weihnachtsbeleuchtung ein

Die Konturen der Borsumer St.-Anna-Kapelle dienen seit dem 1. Advent am Ortseingang als Weihnachtbeleuchtung. Das Bild zeigt die Helfer und Unterstützer des Projekts. Die Idee dazu war im Zuge der Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ entstanden. Foto: Hermann Hinrichs

Borsum. Die Dorfgemeinschaft des Rheder Ortsteils Borsum hat am 1. Adventssonntag begleitet von Gesang eine neue Weihnachtsbeleuchtung am Ortseingang an der Straße „An der Lake“ erstmals aufleuchten lassen. Die Idee dazu war im Zuge der Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ entstanden.