Rhede. In der Nacht zu Mittwoch wurde in Rhede ein Radlader im Wert von 36.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Radlader der Marke CAT, Typ 906M, von einem Baustellengelände einer Tischlerei an der Straße Am Spiek entwendet. Die Arbeitsmaschine hat einen Wert von etwa 36.000 Euro. Wie die Täter in den Besitz des Radladers gekommen sind, ist bislang unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961/9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.