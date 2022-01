Verschwundene Krippenfiguren in Borsum: Polizei sucht Zeugin

Nach wie vor fehlen die wichtigsten Figuren der Krippe in der St.-Anna-Kapelle in Borsum.

Hermann Hinrichs

Rhede. Noch gibt es keine Spur von den offenbar aus der St.-Anna-Kapellengemeinde in Rhede-Borsum gestohlenen Krippenfiguren. Die Polizei hofft aber darauf, dass eine bislang unbekannte Zeugin weitere Hinweise geben kann.

Es war der Neujahrstag - so gegen 15.30 Uhr - als die Küsterin der Kapellengemeinde in Borsum das Gotteshaus aufsuchte und feststellte, dass die Jesus-Figur, Maria, Josef sowie die Hirten nicht mehr an ihren Plätzen waren.Nachdem ein A