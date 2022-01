Jesus, Maria und Josef aus Krippe in Borsum gestohlen

Lediglich die Tiere und die Heiligen Drei Könige sind in der Krippe zurückgelassen worden.

Hermann Hinrichs

Rhede / Borsum. Schreck am Neujahrstag in Rhede-Borsum: In der St. Anna Kapelle sind aus der Krippe die Jesus-Figur, Maria, Josef sowie Hirten verschwunden. Die Polizei ermittelt nun.

Gegen 15.30 Uhr am Neujahrstag entdeckte die Küsterin den Diebstahl, wie es vom Kapellenvorstand auf Anfrage heißt. Eine erste Suche in der Kapelle blieb erfolglos. Auch ein Aufruf und die Bitte um Hinweise im Ort brachten die Figuren nicht