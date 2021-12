Auto ist auf A31 bei Rhede während der Fahrt in Brand geraten

Völlig ausgebrannt ist am Dienstagabend dieser Volvo auf der A31 bei Rhede.

NWM-TV

Rhede. Auf der A31 bei Rhede ist am Dienstagabend ein Auto in Brand geraten – verletzt wurde niemand.

Kurz hinter der Abfahrt Rhede (Ems) in Fahrtrichtung Süden auf der A31 ist ein Volvo gegen 20 Uhr am Dienstagabend während der Fahrt in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei konnte der Fahrer auf dem Standstreifen halten und das Auto unve