Eineinhalb kräftezehrende Jahre liegen nach dem Großbrand hinter (von links) Julia Imholte, Renate Seidel und Maria Brockmann. Jetzt hat das Trio das Uhren- und Schmuckgeschäft an der Emsstraße neu eröffnet.

Christian Belling

Rhede. Vor dem Nichts stand Renate Seidel im Juni 2020. Ein Großbrand zerstörte ein Wohn- und Geschäftshaus in Rhede. Betroffen war auch ihr Uhren- und Schmuckladen - den sie jetzt an anderer Stelle im Ort wieder eröffnet hat.

Nach wie vor abgesperrt ist an der Burgstraße der Bereich rund um das Wohn- und Geschäftshaus, das bei dem Feuer am 4. Juni 2020 weitgehend niederbrannte. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Vom Dachstuhl aus bahnten sich di