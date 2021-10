Einbrecher stehlen Motorräder aus Garage in Rhede

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs samt Motorräder-Diebstahls in Rhede.

Gerd Schade

Rhede. Aus der Garage eines Wohnhauses in Rhede haben Einbrecher zwei Cross-Motorräder gestohlen. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei in fünfstelliger Höhe.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Samstag zwischen 20.30 und 0.30 Uhr auf einem Grundstück an der Straße „Katzenburg“. Demnach verschafften sich die Einbrecher Zugang zu der Garage des Ei