Angst um die Schulkinder: Wie kann Kreisverkehr in Rhede sicherer werden?

In dem Kreisverkehr Bellingwolder Straße müssen Radfahrer anders als innerorts die die Vorfahrt des Kfz-Verkehrs beachten. Im Hintergrund befindet das wachsende Neubaugebiet.

Sabrina Holthaus

Rhede. Mit dem neuen Wohngebiet in Rhede hatte man noch nicht gerechnet, als der Kreisverkehr im Zuge der Bellingwolder Straße gebaut wurde. Bürger sehen in dem Kreisel ein wachsende Gefahr für den Schulweg. Was tun?

Die Gemeinde Rhede wächst: Am nördlichen Ende entsteht derzeit ein Wohngebiet mit 90 Grundstücken. 60 davon sind reserviert und auf 45 stehen bereits Häuser. Darunter auch das der Tochter und Enkel von Ulrike und Gerd Mersman