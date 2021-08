15.000 Euro Schaden nach Garagenbrand in Rhede

Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolfoto)

imago images/Martin Dziadek

Rhede. In Rhede ist am Samstag eine Garage in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand noch rechtzeitig löschen.

Wie die Polizei mitteilt, geriet gegen 17.25 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache die Doppelgarage eines Wohnhauses an der Straße Hogesand in Rhede in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Dörpen, Rhede und Heede waren mit i