Angela Haasken übergibt Kindergarten St. Nikolaus an Birgit Germer

Angela Haasken, hier mit Ehemann Hermann, ist als Leiterin des Kindergartens St. Nikolaus in Rhede verabschiedet worden.

S. Risius-Hartwig

Rhede. Kinder und Kolleginnen werden ihr fehlen, weiß Angela Haasken, scheidende Leiterin des Kindergartens St. Nikolaus in Rhede. Sie wechselt in den Ruhestand.

"Es war mir wichtig, die Familien so anzunehmen, wie sie sind", betont die langjährige Kindergarten-Leiterin, kurz vor der offiziellen Verabschiedung in Rhede. An ihrer Seite Ehemann Hermann Haasken der ergänzt: "Ein gutes Arbeitsklim