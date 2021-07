115 Kinder waren am "Wellerman"-Projekt an der Ludgerusschule beteiligt und haben den Shanty-Ohrwurm auf Platt eingesungen.

Ludergerusschule Rhede

Rhede. Monatelang lief der „Wellerman“-Shanty vielerorts rauf und runter. Jetzt hat die Ludgerusschule in Rhede den Ohrwurm in eine ganz besondere Version umgewandelt.

Beteiligt am "Wellerman up Platt"-Projekt an der Ludgerusschule waren der Schulkindergarten sowie die Klassen 1 bis 9. Für die musikalische Begleitung zeigten sich Peter Stahmer und Christel Osteresch verantwortlich. Text und Regie lagen in