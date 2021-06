Nahe der A31: In Rhede gibt es jetzt einen Hochleistungsladepunkt für E-Autos

Eine Schnellladestation für Elektrofahrzeuge ist in Rhede entstanden. Bodo Büscher, kaufmännischer Geschäftsführer der Schmees Unternehmensgruppe führt die Anlage vor.

Christoph Assies

Rhede. Fahrer von Elektrofahrzeugen können ab sofort in Rhede einen neuen Hochleistungsladepunkt zum Betanken ihres Fahrzeugs mit Strom ansteuern.

Am Unternehmenssitz der Firma Schmees Energietechnik in der Dieselstraße in Rhede ist eine besonders leistungsstarke Ladesäule entstanden. Wie Björn Büscher, kaufmännischer Geschäftsführer der Schmees Unternehmensgruppe im Gespräc