Das macht die Bücherei in Rhede so besonders

Ihre aktuellen Lieblingsbücher zeigen hier Zoe und Janne (von links) in die Kamera. Über die Fortsetzung der Kooperation zwischen der KÖB und der Gemeinde freuen sich Karin Hackling, Jens Willerding und Otto Büning (rechts).

Christian Belling

Rhede. Dass eine Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) in einer Schule beheimatet ist, kommt häufiger vor. Dennoch ist das Modell in der Ludgerusschule in Rhede einzigartig im nördlichen Emsland.

Zoe und Janne gehören zur Stammkundschaft der Bücherei im Kreativzentrum der Ludgerusschule. Regelmäßig leihen sich die beiden Schülerinnen hier Lesestoff wie "Die drei Ausrufezeichen" oder "Lotta Leben - Alles Bingo mit Flamingo" aus.