Viele Minderjährige besitzen ein Smartphone. Die notwendige Medienkompetenz ist hingegen nicht bei allen vorhanden.

Rhede. Immer früher organisieren sich Kinder in Klassenchats. Was sie dort sehen und erleben: Mobbing und gewalttätige Videos. Wie können Eltern darauf reagieren oder dem sogar vorbeugen? Ein Infoabend in Rhede gab Eltern wertvolle Tipps.

Mobbing durchzieht alle Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten. Cybermobbing ist keine Ausnahmeerscheinung. Besonders häufig tritt das Problem an Schulen auf, da insbesondere Kinder und Jugendliche mit ihren Handys immer mehr ü