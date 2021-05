Auto kommt in Rhede von Fahrbahn ab und kollidiert mit drei Bäumen

Der Opel Insignia wurde bei dem Unfall in Rhede schwer beschädigt.

Gemeinde Rhede/Feuerwehr

Rhede. In Rhede ist es am Mittwochabend auf der Brualer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Opel kam von der Straße ab und kollidierte mit drei Bäumen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, waren gegen kurz vor 19 Uhr ein 26-jähriger Fahrer sowie ein 20-jähriger Beifahrer in einem Opel Insignia von Brual in Richtung Rhede unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Fahrer, vermutlich wegen