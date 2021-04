In Rhede regt sich Widerstand gegen das geplante Krematorium

Banner, Schilder und Plakate wie diese sind in den vergangenen Tagen an mehreren Stellen in Rhede platziert worden. Über die Osterfeiertage hat die Bürgerinitiative gegen das Krematorium einiges in Gang gesetzt.

Hermann Hinrichs

Rhede. Wenn es nach dem Willen von Rat und Verwaltung in Rhede geht, soll die Einheitsgemeinde bald ein Krematorium bekommen. Im Vorfeld einer Informationsveranstaltung hat sich nun eine Bürgerinitiative gegen das Projekt gebildet.

Einstimmig hatte sich der Rat in seiner Sitzung am 25. Februar 2025 für den Bau eines Krematoriums hinter einer vorhandenen Waldfläche an der Borsumer Straße ausgesprochen. Seit knapp zwei Wochen liegen die Pläne jetzt öffentlich